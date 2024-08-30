Симоньян выступила с обвинением в адрес Запада

Главный редактор телеканала RT отметила, что создателя WikiLeaks сделали насильником, а основателя Telegram — мучителем детей.

Журналист напомнила об отличии Ассанжа от Дурова. Первого она назвала настоящим правдолюбцев, второго — лицемерным. Она напомнила, как Дуров заблокировал Russia Today в Европе по первому же требованию властей. Симоньян добавила, что западные СМИ получили «методичку», поэтому наблюдать за происходящим становится всё забавнее.

Назван фактор, позволивший Дурову избежать СИЗО во Франции

Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала президента Франции Эммануэля Макрона политическим преследователем после задержания Павла Дурова в Париже. Дурова обвиняют по шести статьям. Ему запрещено покидать Францию.