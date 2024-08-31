Пашинян рассказал о переговорах с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что Ереван на данном этапе предпочитает прямые переговоры с Баку. Его слова приводит РИА Новости.

По словам премьера, Армения работает в двустороннем формате и намерена это продолжать.

«Я открыто сказал об этом и президенту России во время нашего последнего разговора. Не исключаю, что будет и другой формат. Каждый вопрос в каждом конкретном контексте надо рассматривать отдельно», — заявил Пашинян.

27 июня МИД Азербайджана передал Армении одиннадцатый пакет предложений по мирному соглашению. Позже азербайджанский президент Ильхам Алиев сообщил, что текст договора между Баку и Ереваном согласован на 80-90%. По его словам, для дальнейшего развития диалога армянская сторона была вынуждена изъять из проекта положение и термины, связанные с Нагорным Карабахом.

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21 июля Алиев назвал Конституцию Армении причиной, по которой страны не могут заключить мирный договор. Для подписания документа нужно внести изменения в этот документ, подчеркнул президент Азербайджана.