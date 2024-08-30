Шор допустил отказ Молдавии от нейтралитета ради вступления в НАТО

Власти Молдавии могут отказаться от нейтралитета ради вступления страны в НАТО. Такое мнение выразил газете "Известия" лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор.

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"Наши власти уже доказали, что могут менять конституцию простым законом или через подконтрольный Конституционный суд. Но самое страшное, что, даже не меняя закон, от нашего нейтралитета ничего не осталось. У нас как дома шастают натовские генералы, к нам завозят военную технику, постоянно проводятся военные учения", - отметил он.

Как показал опубликованный в июле опрос, который провел Институт маркетинга и социологических опросов (IMAS) по заказу румынской компании Independent news, 58% граждан Молдавии против вступления страны в НАТО, а поддержали бы вступление в альянс только 26%.

Согласно конституции, Молдавия обладает нейтральным статусом, однако президент Майя Санду и премьер Молдавии Дорин Речан заявляют о якобы военной угрозе со стороны России и высказываются за активизацию сотрудничества с НАТО.

Милитаризацию в период экономического кризиса и роста уровня бедности в стране жестко критикует оппозиция, власти Гагаузской автономии и непризнанного Приднестровья.