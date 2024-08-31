Россия делает всё, чтобы не допустить совершения преступления киевским режимом против Курской АЭС.

Об этом в интервью РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

По его словам, Россия давно избавилась от иллюзий, что украинская сторона «из своих глубинных соображений» не будет этого делать.

«Украина совершит преступление, если у неё будет такая возможность. Точнее, это не Украина. У этой Украины, которую я упомянул, есть конкретные фамилии, имена и отчества», — отметил дипломат.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что киевские власти пошли на безрассудство с обстрелом Курской АЭС и планами по её захвату из-за того, что Запад занял беспринципную «страусиную позицию» и делает вид, что не замечает атаки Киева на Запорожскую АЭС.