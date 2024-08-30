Глава Чечни Кадыров: у меня организм, как у молодого парня

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время прямого эфира на своей странице во "ВКонтакте" прокомментировал слухи о возможных проблемах со здоровьем и сослался на врачей, которые говорят, что организм у него, как у молодого парня.

"Если я пою, значит я живой. Хвала Всевышнему, со здоровьем все в порядке, каждые три месяца прохожу капремонт, раз в полгода - большой ремонт. Врачи говорят, что организм - как у молодого парня. Те, <...> [кто] говорят, что у меня что-то не то, не в порядке, они не дождутся", - сказал Кадыров.

Как шутя добавил глава Чечни, разговоры о его проблемах со здоровьем ведутся и когда он набирает или скидывает вес. "Чуть поправился, говорят: "Не здоров". Чуть похудел, говорят: "Не здоров". Надо опрос сделать, сколько килограммов надо весить, и столько надо держать килограммов", - добавил он во время прямого эфира.