В МИД прокомментировали уничтожение ВСУ своего F-16 из Patriot

В Министерстве иностранных дел РФ с иронией отнеслись к факту уничтожения украинскими вооруженными силами своего же самолета F-16 из комплекса Patriot. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал этот факт «достойным началом» для оружия США, добавив, что оно в руках «бедуинов».

Таким образом Мирошник прокомментировал заявление Марьяны Безуглой - депутата Верховной рады - о якобы случайном уничтожении современного дорогостоящего истребителя из США американским же зенитным ракетным комплексом.

«Марьяна Безуглая сообщила, что F-16 сбили американской системой ПВО Patriot из-за "дискоординации между подразделениями" ВСУ. Достойное начало для нового "ундерваффе" в руках бедуинов - американский самолет американской ракетой», - написал российский дипломат в Telegram-канале.

Мирошник с юмором отметил, что, сбив этот самолет, ВСУ не дали получить 15-миллионную премию российским военнослужащим.

В ВСУ подтвердили крушение F-16

Прежде сообщалось об уничтоженном истребителе F-16. Находившийся на борту летчик погиб. Информацию подтвердили и на Украине, отметив, что инцидент произошел во время захода на следующую цель, когда с одним из самолетов была потеряна связь.