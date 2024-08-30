В РФ предупредили о рисках действий Израиля в Ближневосточном регионе

Власти Израиля, выдвигая каждый раз новые требования по сделке с палестинским движением «ХАМАС» о прекращении огня и освобождении заложников в секторе Газа, рискуют обрушить всю систему договоренностей в Ближневосточном регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского.

По его словам, Тель-Авив не согласен на эту сделку как тогда, так и сейчас. При этом выдвигаются все новые требования.

«А американские коллеги вместо того, чтобы поставить израильтян на место, к сожалению, этому подыгрывают, модифицируя параметры прекращения огня в Газе в угоду Западного Иерусалима», — заявил дипломат на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в секторе Газа.

Постпред напомнил, что Совбез не давал согласие на какое-либо переформатирование параметров договоренностей, очерченных резолюцией 2735. Данный документ с учетом сложившейся ситуации «де-факто утратил актуальность».