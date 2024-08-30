Посол РФ в Британии назвал арест Дурова большим ударом по свободе прессы

Арест во Франции сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова - большой удар по свободе информации. Такое мнение высказал в интервью телеканалу RT посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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"Я слышал об обвинениях. Они очень серьезные, - сказал дипломат в интервью на английском языке. - И я надеюсь, что у него достаточно возможностей для защиты, потому что его позиция должна быть очень серьезно защищена. В целом, мы прекрасно понимаем, что это большой удар по свободе прессы, свободе распространения [информации]".

По мнению Келина, в деле ареста в Париже Дурова не обошлось без влияния Вашингтона. "Париж сделал это по определенному совету из США. Они хотят ключи от этого мессенджера. Он был очень успешен в России и в других местах. Да, мы используем этот мессенджер. Поэтому я верю, и не только я, что Вашингтон, Париж и все другие западные столицы хотели бы его прочитать", - заметил Келин.