Захарова заявила, что Макрон преследует Дурова

Президент Франции Эмманюэль Макрон преследованиями сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова делает подобное тому, в чем ранее безосновательно обвинял других. На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Эмманюэль Макрон во время выступления в Белграде заявил, что речь идет не о политическом преследовании Дурова, а о юридическом разбирательстве, - отметила Захарова в своем Telegram-канале. - Думаю, следующий вопрос Макрону будет таким: "Каково это быть на месте тех, кого ты вчера безосновательно обвинял в том, что делаешь сегодня сам?" "Как говорится, отвечать ему не переотвечать на эти и аналогичные вопросы, - говорится в записи. - По многочисленным заявкам для Эмманюэля из солнечного Парижа ставим песню группы Depeche Mode - Try walking in my shoes".