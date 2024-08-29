Глава Чувашии наградил свою супругу почетной грамотой

Глава Чувашии Олег Николаев подписал указ, которым наградил свою супругу Наталью почетной грамотой республики. Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Наталья Николаева является председателем общественной организации «Союз женщин Чувашии». Фонд проводит модные показы и ювелирные аукционы в поддержку спецоперации на Украине.

Согласно указу, Николаеву наградили за «вклад в укрепление института семьи и активную общественную деятельность».

Главе филиала ВГТРК – ГТРК «Чувашия» Екатерине Канюке Николаев своим указом присвоил звание «Заслуженный работник культуры Чувашской Республики».

Наград также удостоились вице-премьеры: министр сельского хозяйства Сергей Артамонов — за вклад в развитие агропромышленного комплекса; полпред Алексей Ладыков — за многолетнюю плодотворную работу. Им вручили ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».