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Россия рассматривает заявление командующего ВС Нидерландов Онно Эйхельсхейма об отсутствии ограничений по использованию Киевом истребителей F-16 при условии соблюдения законов войны в качестве подтверждения двойных стандартов Запада. Такое заявление сделал посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин, передает «РИА Новости».

Он отметил, что высказывание Эйхельсхейма не стало для Москвы неожиданностью, поскольку власти Нидерландов уже неоднократно говорили об отсутствии возражений против использования Украиной западного оружия для нанесения ударов по территории РФ. При этом, по мнению Тарабрина, примечательными в его заявлении являются слова о «соблюдении ВСУ обычаев ведения войны и гуманитарного права».

«Рассматриваем это как очередное подтверждение пресловутых "двойных стандартов" Запада – кому, как не профессиональным военным, знать о многочисленных преступлениях киевского режима и его иностранных наемников, начиная с террористических атак на гражданских лиц и инфраструктуру в России и заканчивая применением химических отравляющих веществ против российской армии», — добавил он.

Также Тарабрин подчеркнул, что поставки ВСУ F-16 не станут панацеей для Украины и не окажут влияния на развитие ситуации в зоне боевых действий.