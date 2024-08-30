Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев назвал безответственным и чудовищным призыв главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля снять ограничения на удары западным оружием по России.

«Выживший из ума Боррель, путаясь в терминологии, перед уходом в отставку осенью этого года решил плеснуть бензина на горячие головы нелегитимного киевского режима по принципу «после меня хоть потоп», — отметил Ивлев в разговоре с РИА Новости.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза полностью снять ограничения на удары Вооружённых сил Украины по России.

Захарова отреагировала на разрешение США Киеву наносить контрудары по РФ

Вице-премьер Италии и глава МИД страны Антонио Таяни заявил, что Рим выступает против нанесения ударов западным оружием, которое было передано украинским войскам, вглубь России.