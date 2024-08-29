Рябков отреагировал на слова Трампа о риске третьей мировой войны

Россия глубоко озабочена эскалационным курсом США и призывает Вашингтон более ответственно подойти к ситуации, которая чревата скатыванием к непредсказуемым последствиям. Так прокомментировал слова кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа об угрозе третьей мировой войны замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает «РИА Новости».

По его словам, США «имеет все меньше внутренних сдерживающих моментов», что «повышает риски».

«Мы действительно испытываем глубокую озабоченность безостановочным эскалационным курсом США. Это неоспоримая вещь. Мы призываем США все-таки более ответственно подойти к ситуации, чреватой скатыванием к сценариям, которые нам пока еще неизвестны», — сказал Рябков.

Трамп прокомментировал вторжение ВСУ в Курскую область

Он отметил, что, несмотря на заявления Трампа, именно Вашингтон «в последние годы сделал немало для того, чтобы пошатнуть основы складывающейся десятилетиями системы международной безопасности».

Ранее экс-президент США, комментируя атаку ВСУ на Курскую область, заявил об угрозе третьей мировой войны. По его мнению, глобальный конфликт сейчас ближе, чем когда-либо.