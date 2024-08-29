Путин посетит Монголию

Пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин собирается посетить с визитом Монголию. Об этом пишет РИА «Новости».

Визит запланирован на 3 сентября. Согласно имеющейся информации, в Монголии Путин примет участие в торжествах в честь 85-летия совместной победы советских и монгольских сил на Халхин-Голе. Помимо этого, президент проведет встречу с представителями монгольского парламента, а также премьер-министром страны Оюун-Эрдэнэ.

«В ходе переговоров главы государств обсудят перспективы дальнейшего развития российско-монгольских отношений всеобъемлющего стратегического партнёрства, проведут обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам», — сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее в Монголии завершилось совместное российско-монгольское военное учение «Селенга-2024».