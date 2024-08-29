В Госдуме указали, что заявления Борреля принесут Украине одни беды

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель своими опрометчивыми заявлениями об ударах по России может накликать на Украину беду. Об этом заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, пишет РИА Новости.

«Боррель оказывает Киеву медвежью услугу своими опрометчивыми заявлениями о нанесении ударов высокоточным оружием по территории России», — говорится в сообщении.

По его словам, в Европе до сих пор не поняли, что РФ военный конфликт на Украине — гораздо более, чем просто спецоперация. Белик отметил, что Боррель может накликать беду для Украины своими заявлениями.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает добиться согласия стран Запада на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

По его мнению, Украина планирует бить исключительно по легитимным военным целям. Речь идет о военных аэродромах российской армии.