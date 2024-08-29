Пушков заявил о «циничном» плане властей США по мигрантам

Сенатор Алексей Пушков заявил, что Демократическая партия США намеренно привлекает в страну мигрантов, чтобы увеличить свои шансы на выборах. Об этом Пушков написал в своем Telegram-канале.

© РИА Новости

По мнению Пушкова, по США проходят «волны ультра-либерального безумия», из-за которых страна наполняется «сотнями тысяч неимущих беженцев и представителей криминального мира из стран Латинской Америки».

«Партия демократов сознательно и цинично насыщает Америку мигрантами, чтобы те голосовали за них на выборах», - считает российский сенатор.

Он заявил, что нынешнее правительство США «закладывает социальные и этнические мины под собственную страну». Пушков связал это с «иррациональной идеологией глобализма» и отметил, что районы центрального Вашингтона, Филадельфии и Сан-Франциско из-за этого превратились в «помойку».

«Вывод: США перестали быть рациональной страной и рациональным обществом», - подчеркнул Пушков.

Ранее Федеральный суд Техаса приостановил программу администрации Джо Байдена, позволявшую супругам граждан США получить законный статус без выезда из страны. Байден объявил о программе в июне. Ожидалось, что она позволит легализовать полмиллиона мигрантов и около 50 тысяч их детей.