Новый посол Бельгии вручил копии верительных грамот в МИД РФ

Посол Бельгии в Москве Мишель Жеребцофф вручил копии верительных грамот врио директора департамента государственного протокола МИД России Георгию Кузнецову.

Об этом говорится в сообщении дипведомства РФ.

"29 августа врио директора департамента государственного протокола МИД России Георгий Кузнецов принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Королевства Бельгия в Российской Федерации Мишеля Жеребцофф", - информировали в министерстве.

Ранее эту должность занимал Марк Михильсен. В начале августа 2024 года он сообщил, что завершил свою миссию в России.