Захарова назвала обещание, которое Байден так и не выполнил

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила неспособность выполнить предвыборное обещание главы государства вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявила представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Дипломат отметила, что в Вашингтоне продолжаются политические «вихляния» по этой теме.

Так, представитель Госдепа сказал, что США по-прежнему рассматривают переговорное решение как лучший вариант сдерживания возможностей Ирана в ядерной сфере. Вместе с этим в Вашингтоне считают, что нежелание Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ и его эскалационные шаги сводят на нет дипломатические усилия.

«Иными словами, Вашингтон отрекся от переговоров и в очередной раз ясно дал понять, что не собирается работать над реализацией тех договоренностей, которые были зафиксированы», — добавила Захарова.

Ранее представитель МИД России напомнила, что Байден говорил об уничтожении «Северных потоков» еще за полгода до диверсии на газопроводах. По словам Захаровой, тогда в Белом доме пообещали найти способ реализовать данный план. При этом «развернула» эту мысль замгоссекретаря США Виктория Нуланд.