$91.44-0.04102.08-0.21
Почта

Захарова назвала обещание по Ирану, которое Байден так и не выполнил

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила неспособность выполнить предвыборное обещание главы государства вернуть страну в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе, заявила представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит пресс-служба ведомства. Дипломат отметила, что в Вашингтоне продолжаются политические «вихляния» по этой теме.

Захарова назвала обещание, которое Байден так и не выполнил
© ТАСС

Так, представитель Госдепа сказал, что США по-прежнему рассматривают переговорное решение как лучший вариант сдерживания возможностей Ирана в ядерной сфере. Вместе с этим в Вашингтоне считают, что нежелание Тегерана сотрудничать с МАГАТЭ и его эскалационные шаги сводят на нет дипломатические усилия.

«Иными словами, Вашингтон отрекся от переговоров и в очередной раз ясно дал понять, что не собирается работать над реализацией тех договоренностей, которые были зафиксированы», — добавила Захарова.

Ранее представитель МИД России напомнила, что Байден говорил об уничтожении «Северных потоков» еще за полгода до диверсии на газопроводах. По словам Захаровой, тогда в Белом доме пообещали найти способ реализовать данный план. При этом «развернула» эту мысль замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Политика
Виктория Нуланд
Мария Захарова
Джозеф Байден
МИД России
МАГАТЭ
Администрация США
Госдеп США