Лавров указал на отсутствие у Запада «стоп-линий» по Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не знает, есть ли еще у Запада «стоп-линии» по поставке вооружений Киеву, но уверен, что эта политика обречена на провал. Как сообщает ТАСС, об этом он сказал на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сенегала Ясин Фаль.

Он отметил, что публикуемые Западом политологические аналитические материалы постоянно продвигают идею «сдвигать вперед на полметра, на метр» действия, которые нацелены на эскалацию.

«Но я убежден, что эти планы обречены на провал», — заключил Лавров.

Ранее глава ведомства заявил, что, подначивая Киев, западным странам не удастся поменять «шахматную доску» и Россия добьется поставленных целей. Кроме того, он назвал требования Украины дать ей разрешение бить ракетами Storm Shadow вглубь российской территории шантажом.