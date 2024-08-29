Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия была готова к переговорам, но атаки ВСУ в Курской области свели на нет эту тему. Об этом сообщает ТАСС.

Лавров напомнил, что в июне президент РФ Владимир Путин выступил с мирной инициативой. Министр отметил, что все предыдущие предложения и договоренности «были разрушены и саботировались» Украиной и западными странами.

«Наша готовность к переговорам не должна была ни у кого вызывать сомнений, хотя, конечно, после авантюры в Курской области какие-то разговоры на этот счет становятся неактуальными», - заключил Лавров.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. На фоне атак Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям». В МИД РФ сообщили, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».

Путин назвал условие для переговоров с Украиной

Помощник Путина Юрий Ушаков позже подтвердил, что сейчас Россия не рассматривает возможность переговоров. В то же время он отметил, что мирные предложения, ранее озвученные Путиным, не аннулированы. Позже источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.