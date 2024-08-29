В МИД РФ сочли атаку на Курскую область ответом на мирные предложения

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что атаки Украины в Курской области были ответом на мирную инициативу России. Об этом сообщает РИА Новости.

Как подчеркнула Захарова, события вокруг Курской области показали, что ситуация далека от мирных переговоров. Атаки ВСУ стали «своего рода ответом укробандеровцев на мирную инициативу», отметила представитель МИД. Она добавила, что пока ВСУ атакуют мирных жителей и создают угрозы для АЭС, речи о переговорах быть не может.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские власти не будут вести переговоры с теми, кто «без разбору наносит удары по мирным людям». В МИД РФ подчеркивали, что тема переговоров поставлена на «долгосрочную паузу».

Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Россия сейчас не рассматривает возможность переговоров. В то же время он отметил, что мирные предложения, ранее озвученные Путиным, не аннулированы. Позже источники газеты The Washington Post рассказали, что в августе Россия и Украина должны были провести секретные переговоры в Катаре, но атака в Курской области сорвала эти планы.