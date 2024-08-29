В Кремле ответили на вопрос о гражданстве Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров все еще гражданин России, о его французском гражданстве Москве ничего неизвестно.

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Дуров все еще является гражданином РФ. Что касается получения французского гражданства — мы ничего не знаем, это не наше дело», — сказал Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить, что предприниматель все еще имеет российский паспорт.

Он также добавил, что российской стороне неизвестно, сколько всего гражданств у основателя Telegram.

Газета Le Monde писала, что в 2021 году МИД Франции выступал против присвоения гражданства Дурову, полагая, что он не соответствует необходимым критериям.

Дурова задержали вечером 24 августа, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле-Бурже во Франции. Вечером 28 августа суд в Париже предъявил ему обвинение по шести пунктам, в том числе отказ от сотрудничества со спецслужбами и кибермошенничество. Он вышел под залог €5 млн и пока остается под судебным надзором.