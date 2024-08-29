Передача Украине доходов от российских активов является воровством, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что подобные незаконные действия будут иметь юридические последствия для европейских стран.

«Это не что иное как незаконная экспроприация — по-русски говоря, воровство», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС начал отправлять Украине доходы от замороженных российских активов на оплату военных поставок Киеву.