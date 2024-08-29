В Кремле высказались о гражданстве Дурова

Основатель Telegram Павел Дуров все еще является гражданином России, но Москве неизвестно, сколько всего у него гражданств. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Таким образом пресс-секретарь президента России ответил на вопрос журналистов о гражданстве Павла Дурова.

«Дуров все еще является гражданином России, а что касается получения французского гражданства, здесь мы ничего не знаем, это не наше дело», - пояснил Дмитрий Песков.

Дуров был задержан в аэропорту Парижа 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям, включая соучастие в обороте наркотиков и хранении детской порнографии. Через четыре дня, 28 августа, суд в Париже отпустил его под залог в 5 млн евро с обязательством являться в полицию два раза в неделю.

При этом, по информации СМИ, Дуров одновременно является гражданином четырех стран — России, государства Сент-Китс и Невис, которое располагается на Карибских островах, Франции и ОАЭ. Французские издания отмечали, что основатель Telegram

запросил гражданство Франции в 2018 году, но получил только в 2021 году по процедуре предоставления «выдающимся иностранцам». При этом, по их данным, до этого он несколько раз тайно встречался с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По словам людей из окружения президента республики, таких встреч было «одна-две».