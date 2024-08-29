В Госдуме оценили призыв Борреля разрешить бить по России западным оружием

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель провоцирует большую войну, призывая разрешить Украине бить по России западным оружием, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

Как он отметил в беседе с Lenta.ru, такая позиция заслуживает только осуждения.

«Он явным образом провоцирует в Европе большую войну, от которой пострадает ЕС в целом и его отдельно взятые страны», — объяснил парламентарий.

Депутат отметил, что после таких высказываний Борреля сняли бы с должности, если бы в Евросоюзе были адекватные политики. Позиция главы евродипломатии абсолютно провокационная, добавил Новиков.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что Жозеп Боррель решил напомнить о себе призывами разрешить Вооруженным силам Украины бить по России. Парламентарий подчеркнул, что при этом Боррель совсем выпал из информационного поля. Он уточнил, что средства ПВО уже давно активно поставляются Украине.

Жозеп Боррель сделал заявление перед заседанием глав МИД стран объединения с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Он назвал важным полное использование предоставленного Киеву оружия.