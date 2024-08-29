Обвинения, которые были предъявлены основателю Telegram Павлу Дурову, оставляют массу сомнений в отсутствии политической подоплеки в его деле. Об этом написал в Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

По его словам, решение о запрете покидать Францию и судебном надзоре для основателя Telegram - шаг на пути установления антлантистами тотального контроля и цензуры в интернете.

"Предъявленные обвинения французского суда звучат все так же дико и по-прежнему оставляют массу сомнений в отсутствии политической подоплеки в деле Дурова. А с учетом "одобряющих голосов" из стран ЕС, где сразу же вдруг вспомнили о своих претензиях к администрации мессенджера, рисуются контуры спланированной кампании, бенефициары которой могут находиться гораздо западнее Парижа", - добавил Слуцкий.

Парламентарий отметил, что инициатива по созданию российско-французского комитета по поддержке Дурова в силе.