Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал уехавшим россиянам помнить о примере основателя Telegram Павла Дурова, задержанного во Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

Дуров был задержан в парижском аэропорту 24 августа. Французские власти допросили его в рамках дела, возбужденного по 12 статьям. Позже ему предъявили обвинение в шести преступлениях, в том числе в соучастии в распространении наркотиков и детской порнографии, а также в отказе предоставлять информацию по запросам властей.

В прокуратуре Парижа заявили, что ранее Telegram фигурировал в серии дел, связанных с различными преступлениями во Франции. Прокуроры утверждают, что в Telegram практические не отвечали на французские судебные запросы.

Раскрыты детали допроса Дурова

Дурову запретили покидать Францию во время судебного процесса. Также он должен дважды в неделю отмечаться в полиции.

«Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности», - так прокомментировал дело Дурова Шеремет.

Депутат назвал иллюзией представление, что за границей россияне смогут стать «свободными гражданами мира». По его мнению, для западных стран россияне всегда будут «разменной монетой в решении далеких от демократии глобальных задач».