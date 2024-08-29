В Госдуме предупредили уехавших из России об опасных последствиях

Те, кто уехал из России, могут столкнуться с опасными последствиями и повторить участь основателя Telegram Павла Дурова, которого задержали во Франции. Об этом предупредил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет, его цитирует РИА Новости.

«Всех публичных и известных людей, покинувших свою Россию, я призываю очнуться и не быть дураками, помнить о нависшей опасности. Это иллюзия, что за границей они смогут стать свободными гражданами мира», — сказал парламентарий.

По его мнению, в странах запада уехавшие из России граждане всегда будут разменной монетой в решении стратегически важных задач.

Раскрыты детали допроса Дурова

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что за задержанием Дурова стоит Вашингтон, так как действующему президенту США Джо Байдену перед выборами главы государства нужно взять мессенджер под контроль.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле Бурже по прилете из Азербайджана — сейчас идут третьи сутки с момента его задержания. По версии судебных органов Франции, Дуров является соучастником незаконных действий, производимых через его мессенджер, таких как незаконный оборот наркотиков, уголовные преступления против детей и мошенничество. 28 августа предпринимателя взяли под судебный надзор и запретили покидать территорию Франции. Дурова освободили под залог в размере пять миллионов евро.