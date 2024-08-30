Решение купить французские истребители Rafale - свободный выбор Сербии. Таким образом на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление сербского президента Александара Вучича о покупке французских машин.

"Это выбор наших сербских друзей, - заявил представитель Кремля. - Естественно, каждая страна руководствуется экономическими и иными соображениями при принятии подобных решений".

Во Франции прокомментировали сообщения об отказе ОАЭ от Rafale из-за ареста Дурова

Днем ранее Вучич объявил о покупке у Франции 12 новых истребителей Rafale на сумму €2,7 млрд. Контракт предполагает не только поставку собственно самолетов, но также и весь пакет сопутствующих услуг.