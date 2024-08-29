Путин принял шеврон, переданный бойцами СВО из Ярославской области

В ходе встречи с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым президенту России Владимиру Путину передали шеврон от участников СВО. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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Евраев отметил, что шеврон он получил от артиллеристов из Ярославской области, когда был на линии боевого соприкосновения.

Путин обратился к российским военным

«Смысл (шеврона. — RT) в том, что не важно, насколько силён противник, важно, кто рядом», — сказал глава региона.

Путин принял шеврон и поблагодарил военнослужащих и губернатора.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Путин уделяет особое внимание данным о специальной военной операции от командования на передовой.