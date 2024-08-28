Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Во время заседания Совбеза ООН Полянский назвал атаку ВСУ на Курскую область демонстрацией того, что власти Киева выбирают эскалацию конфликта, а не переговоры. Он также добавил, что после мирных инициатив России риторика Украины «стала менее миролюбивой», а многие страны поспешили решить, что скоро наступит этап мирных переговоров.

«Коллеги, те из вас, кто так рассуждал, не учитывали недоговороспособность киевского режима. <...> Киевский режим, обманув всех тех, с кем вместе рассуждал о мире, четко выбрал эскалацию, напав на Курскую область, и снял таким образом все вопросы», — заявил он.

Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам Киеву западного оружия.