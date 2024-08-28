Полянский прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область
Первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область. Об этом сообщает РИА «Новости».
Во время заседания Совбеза ООН Полянский назвал атаку ВСУ на Курскую область демонстрацией того, что власти Киева выбирают эскалацию конфликта, а не переговоры. Он также добавил, что после мирных инициатив России риторика Украины «стала менее миролюбивой», а многие страны поспешили решить, что скоро наступит этап мирных переговоров.
«Коллеги, те из вас, кто так рассуждал, не учитывали недоговороспособность киевского режима. <...> Киевский режим, обманув всех тех, с кем вместе рассуждал о мире, четко выбрал эскалацию, напав на Курскую область, и снял таким образом все вопросы», — заявил он.
Ранее Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам Киеву западного оружия.