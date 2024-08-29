Украине пригрозили расплатой за атаку на Курскую область

Организации Объединенных Наций (ООН) Дмитрий Полянский прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Его слова приводит РИА Новости.

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На заседании Совбеза ООН Полянский заявил, что российские войска берут под контроль последние опорные пункты, которые ВСУ укрепляли и удерживали еще с 2014 года. Он подчеркнул, что эти действия являются только началом.

«Расплачиваться за "курскую авантюру" Украине еще придется сполна», — пригрозил дипломат.

Зеленский: действия ВСУ в Курской области являются частью политической операции

Курская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ утром 6 августа. После вторжения украинских военных в регионе ввели режим контртеррористической операции и режим ЧС федерального характера.