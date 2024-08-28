Сыну Кадырова присвоили медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой»

Медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» присвоена сыну главы региона Рамзана Кадырова, директору спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырову.

Об этом сообщил председатель правительства республики Магомед Даудов в Telegram-канале.

«С удовольствием поздравляю... генерального директора республиканского спортивного клуба «Ахмат» Эли Кадырова с присвоением высокой награды», — написал Даудов.

Ранее начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни Адама Кадырова удостоили высшей награды республики — ордена Кадырова.