Посольство: Франция не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову

Власти Франции до сих пор не ответили на запрос посольства России в Париже с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову.

Об этом сообщили в российской дипмиссии.

«Запрос был направлен, но ответа от французских властей до сих пор не получено», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международные организации осудить действия французских властей по отношению к Дурову.