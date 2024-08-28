Посольство: Франция не обеспечила российским дипломатам доступ к Дурову
Власти Франции до сих пор не ответили на запрос посольства России в Париже с требованием предоставить консульский доступ к основателю Telegram Павлу Дурову.
Об этом сообщили в российской дипмиссии.
«Запрос был направлен, но ответа от французских властей до сих пор не получено», — приводит РИА Новости слова собеседника агентства.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова призвала международные организации осудить действия французских властей по отношению к Дурову.