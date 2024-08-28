Россия запретила въезд 92 гражданам США

МИД России сообщил о принятии персональных санкции против 92 граждан США. Согласно этим ограничениям, затронутые лица получают постоянный запрет на въезд на территорию России.

Отмечается, что в санкционный список попал главный редактор издания The Wall Street Journal Эмма Такер, а также глава командования космических систем Вооруженных сил США Филип Гаррант. Как объяснили в российском МИД, эти ограничения являются «реакцией на проводимый администрацией Джо Байдена русофобский курс с декларируемой целью “нанести Москве стратегическое поражение”».

Помимо Такер и Гарранта, в список также попали основатель оборонной компании Anduril Industries Палмер Лаки, замглавы американского Минфина Анна Моррис, а также представитель пресс-службы Госдепа Даниель Сайзек.

«Напоминаем нынешним властям США о неотвратимости наказания за враждебные действия, идет ли речь о прямом поощрении Зеленского и его подручных к совершению актов агрессии и террористических нападений или попытках вмешиваться во внутренние дела Российской Федерации», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

Ранее в МИД ответили на сообщения о развертывании войск США на Ближнем Востоке.