Захарова увидела мистику в разговорах о возможном обмене Дурова

В последнее время многие люди и средства массовой информации выдвигают большое количество мистических и даже космических теорий, говоря об аресте основателя Telegram Павла Дурова в Париже, заявила представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос корреспондента NEWS.ru о возможном обмене предпринимателя. Дипломат отметила, что стратегию разрешения ситуации с Дуровым необходимо обсуждать с адвокатами.

На мой взгляд, и мы об этом говорили сразу, конкретные вопросы по стратегии разрешения ситуации нужно задавать адвокатам, — ответила Захарова.

Она отметила, что многие СМИ пытаются разыграть информационную волну в связи с арестом Дурова, выдвигая абсолютно безосновательные гипотезы. По словам Захаровой, не нужно этого делать. Она добавила, что российская сторона информирует о предпринимаемых дипломатами шагах относительно Дурова «буквально в онлайн-режиме».

Стали известны подробности дела Дурова

Ранее Telegram-канал Mash показал кадры с колонной, сопровождавшей Дурова по пути в суд. Основателя Telegram доставили на заседание на специальном микроавтобусе французской жандармерии. В ролике видно, что колонна состояла минимум из шести машин.

Позднее телеканал BFMTV сообщил об освобождении Дурова из-под стражи, чтобы допросить его. При этом судья еще не принял решение об освобождении российского предпринимателя или предъявлении ему обвинений.