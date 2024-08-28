Владимир Зеленский и его соратники готовы поставить на кон жизни граждан РФ, Украины, ряда других стран, сжечь континент в огне техногенной катастрофы в угоду проплаченной Западом русофобии, заявила представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РЕН ТВ.

22 августа ВСУ попытались атаковать КуАЭС с помощью беспилотника. Российская сторона уведомила МАГАТЭ об обнаружении на территории атомной электростанции остатков дрона в 100 метрах от хранилища отработанного ядерного топлива.

27 августа глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил в ходе осмотра КуАЭС, что военная активность вблизи объекта вызывает беспокойство, а внешнее воздействие на активную зону реактора может повлечь ядерный инцидент.

«Ни у кого на сегодняшний день не осталось сомнений, что режим Зеленского готов поставить на кон жизни граждан России, граждан Украины и других стран и сжечь Европейский континент в огне вот такой техногенной катастрофы в угоду своей русофобии, которая проплачивается Западом», — подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что визит делегации МАГАТЭ на электростанцию был организован для предотвращения катастрофы, обусловленной действиями властей Украины.

Захарова также коснулась темы миграции. По ее словам, приток украинских беженцев в Германию — это прямое следствие действий Берлина и его союзников, спонсирующих Киев оружием до начала спецоперации.

Представитель МИД констатировала, что если бы у ФРГ не было неоколониальных амбиций, в страну не ехали бы украинские беженцы. Она добавила, что немецкое правительство решило использовать ситуацию прагматично, рассматривая беженцев как дешевую рабочую силу и средство для изменения демографического баланса.