Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев на СВО

Новая группа добровольцев отправилась из аэропорта Грозного в зону проведения специальной военной операции. Предварительно они прошли необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС), сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе РУС, в состав группы вошли добровольцы, с которыми ранее встречался президент РФ Владимир Путин.

"Из международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в зону проведения СВО выдвинулась очередная группа добровольцев. Перед этим они прошли всю необходимую подготовку на базе Российского университета спецназа имени президента России Владимира Путина", - написал Кадыров.

По его словам, лучшие инструкторы университета обучили добровольцев всему необходимому для эффективного ведения боя в различных условиях.

"При этом региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил воинов комплектами обмундирования и всеми необходимыми спецсредствами", - отметил глава Чечни.

С начала СВО в Чечне прошли подготовку более 19 тыс. добровольцев. Для них разработаны курсы ускоренной боевой подготовки, охватывающие тактику, физическую и медицинскую подготовки, психологическую устойчивость и многое другое.