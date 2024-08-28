Россия обратилась к сторонам конфликта на Ближнем Востоке

Российская сторона призывает все вовлеченные стороны на Ближнем Востоке воздерживаться от действий с непоправимыми последствиями. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В условиях сложившейся взрывоопасной обстановки [на Ближнем Востоке] и попыток ее дальнейшей эскалации, необходимо проявлять максимальную сдержанность, - сказала дипломат. - Мы настойчиво призываем все вовлеченные стороны вести себя максимально ответственно, воздерживаться от действий, которые могут вывести ситуацию из-под контроля и повлечь за собой непоправимые последствия вплоть до крупномасштабных боевых действий".

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По ее словам, Россия доводит свою позицию до сторон и в ходе двусторонних переговоров, и в ходе контактов с другими заинтересованными странами.

31 июля палестинское радикальное движение ХАМАС объявило о гибели Исмаила Хании при израильском ударе по его резиденции в Тегеране, куда он прибыл для участия в церемонии инаугурации президента Ирана Масуда Пезешкиана. В иранском Корпусе стражей исламской революции заявили, что глава политбюро ХАМАС Хания погиб при разрыве снаряда малой дальности, его убийство было организовано Израилем при поддержке США. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил, что Израиль понесет суровое наказание за убийство палестинского политика.