Захарова обратилась к Западу с призывом по Украине

Россия рекомендует Западу «остудить пыл» Украины, которая пытается угрожать Белоруссии. С таким призывом выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «РИА Новости».

Она напомнила, что военная доктрина Союзного государства предусматривает совместную оборону общих рубежей России и Белоруссии. Более того, по словам Захаровой, в Белорусии уже развернута совместная группировка войск и тактическое ядерное оружие. Таким образом «практическая реализация любых угроз в адрес Минска чревата пагубными последствиями» не только для Украины, но и ее «покровителей», отметила она.

«В этой связи мы рекомендовали бы руководству НАТО и ее ведущих стран членов остудить пыл своих ретивых подопечных, способных вовлечь альянс в масштабный вооруженный конфликт», — заключила Захарова.

Захарова прокомментировала возможность переговоров с Киевом

Ранее в Киеве заявили, что Минск сосредотачивает значительное количество сил специальных операций и военной техники у границы. На Украине заверили, что не собираются предпринимать никаких недружественных действий и призвали Белоруссию отвести войска на расстояние, которые превышает дальность поражения имеющихся у страны систем огня.