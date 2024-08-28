Никаких переговоров с киевским режимом не может быть в текущих условиях, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил накануне, что «снятие ограничений на использование возможностей против российских военных» приведёт, якобы к укреплению самообороны Украины, спасению жизни, сокращению разрушений на Украине и продвижению миротворческих усилий.

Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, в свою очередь, что подходы Вашингтона позволяют Украине совершать контрудары для как бы «защиты» от российских атак из приграничных регионов.

Захарова назвала Запад спонсором терроризма

По мнению Захаровой. западные чиновники все извратили, договорились до того, что нанесение ВСУ ударов по России, то есть военная агрессия, террор, якобы будут способствовать достижению мира.

«Какого мира? Фактического, на земле? Все же прекрасно видят, что там происходит. Мира за столом переговоров? С кем? С теми, кто убивает мирное население? С теми, кто издевается на женщинами, стариками? С ЭТИМИ что ли? Кто с ними будет садиться за один стол переговоров?», — задала риторические вопросы дипломат.

Представитель МИД подчеркнула, что множатся свидетельства чудовищных военных преступлений Киева против российского гражданского населения. Она добавила, что одна из крупных западных организаций насчитала свыше 1000 случаев использования нацистской символики украинскими военными, вторгшимися в Курскую область.

По ее словам, в ведомство поступают данные о том, что командование ВСУ дает военнослужащим прямые приказы убивать мирных жителей и мародерствовать на российской территории.

Эти данные, отметила Захарова, косвенно подтверждаются тем, что на украинских онлайн-аукционах появились в продаже антикварные иконы, похищенные в Курской области.

Вина ВСУ в тяжких преступлениях стала ещё очевиднее для мировой аудитории, заметила дипломат. Киевская пропаганда не способна заретушировать правду, резюмировала представитель МИД.