Захарова прокомментировала задержание Дурова

Франция в очередной раз растоптала международные нормы в сфере защиты свободы слова в ситуации с задержанием сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Все это (ситуация с задержанием Дурова - прим. ТАСС) в очередной раз продемонстрировало истинное отношение руководства Франции, которое бесцеремонно растоптало международные нормы в сфере защиты свободы слова, выражения мнений только по одной причине: потому что, если они защищают некие стандарты, они должны им не просто соответствовать, они должны их оберегать и выполнять", - сказала дипломат на брифинге.