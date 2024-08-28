Косачев прокомментировал совершенствование миграционного законодательства

Россия не будет "рубить сплеча" при принятии решений по совершенствованию миграционного законодательства, при этом защитит собственных граждан. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на встрече с иностранными журналистами - участниками проекта "Интерновости".

"Поверьте, мы не будем ни в коем случае рубить сплеча. Мы никогда не будем принимать решения, которые будут дискриминационными по отношению к гражданам других стран, которые прибыли в Россию в качестве мигрантов, но мы никогда при этом не дадим нашим гостям, этим трудовым мигрантам вести какую-то дискриминационную линию, дискриминационный образ жизни по отношению к гражданам Российской Федерации", - сказал сенатор, отвечая на вопрос журналиста, представляющего на встрече Республику Таджикистан.

Косачев отметил, что сейчас в российском обществе, в профильных министерствах, а также в парламенте ведутся дискуссии на данную тему. "Жить нужно по российским законам, когда мы в России находимся. И когда этого не происходит - возникают трения. И мы начинаем уже в России обсуждать, а что нам сделать для того, чтобы добиться от мигрантов, которые приезжают в Россию соблюдение наших законов, соблюдение наших интересов", - пояснил он.

"Мы пока не нашли здесь ту самую золотую середину, и поэтому на этот счет идут дискуссии, в том числе и в Государственной думе. Да, они идут, они идут в обществе. Это один из горячих вопросов в современной России. Совершенно точно. Но было бы странно, если бы эти дискуссии не велись. Если бы мы просто делали вид, что все в порядке", - резюмировал вице-спикер Совфеда.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее сообщал, что на рассмотрении палаты находятся 28 законопроектов, посвященных теме миграционной политики, 6 из них были внесены в Думу в августе. Законопроектами предлагается, в том числе запретить низкоквалифицированным трудовым мигрантам привозить в Россию свои семьи, родственников, близких; ввести обязанность дактилоскопической регистрации иностранных граждан при въезде на территорию РФ; ввести ограничение на занятие определенными видами трудовой деятельности для иностранных граждан, в том числе в медицине и образовании.