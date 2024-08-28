Захарова: Киев публикует фейки, что ВСУ помогают людям в Курской области

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ распространяют среди жителей Курской области фейки, изображающие украинских военных «безобидными и пытающимися помочь». Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что попавшие в плен солдаты ВСУ признаются в убийствах мирных жителей и мародерстве, а на украинских интернет-аукционах продают иконы, украденные в Курской области. Захарова отметила, что «особенно цинично» на этом фоне выглядят появляющиеся фейки.

«Такие фейки запускаются, что просто закачаешься, якобы они продукты раздают, так сказать, помогают местным жителям решать их проблемы. Ну конечно. Фейки эти моментально разоблачаются», - подчеркнула Захарова.

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.