Захарова назвала Запад спонсором терроризма

Запад, по сути, является спонсором терроризма, рассуждая об использовании Киевом своего оружия для ударов по РФ.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вызывающе нагло демонстрируется так называемая координация этих действий (ударов по РФ - прим. ТАСС). Это и есть создание террористической организации в виде киевского режима, а потом ее спонсорство", - сказала дипломат на брифинге.

Западные кураторы Киева, по словам Захаровой, "с маниакальным неистовством не прекращают толкать своих киевских марионеток к продолжению безумной и самоубийственной авантюры ВСУ в Курской области".

Дипломат в этом контексте привела несколько высказываний западных политиков. В частности, обратила внимание на слова главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля о том, что снятия ограничений на использование возможностей против российских военных приведет якобы к укреплению самообороны Украины, спасению жизней, сокращению разрушений на Украине, продвижению миротворческих усилий. Еще агрессивнее, как указала Захарова, высказалась 22 августа заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Так, она заявила, что "подходы Вашингтона позволяют Украине совершать контрудары для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы".

"Теперь же глава оборонного ведомства США якобы намерен обсудить с украинской стороной, планирует ли ВСУ удерживать, как это было сформулировано, территорию Курской области. Западный официоз буквально все извратил. По сути, договорился до того, что нанесение ВСУ террористических ударов по России, то есть военная агрессия, террор, якобы будут способствовать достижению мира", - указала дипломат.

Все эти заявления, по словам официального представителя МИД РФ, "представляют собой не что иное, как оправдание и поощрение преступления киевского режима".