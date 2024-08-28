Запад является спонсором терроризма, когда рассуждает об использовании Киевом поставленного оружия для ударов по России. Как сообщает ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что координация ударов по РФ демонстрируется «вызывающе нагло». Западные кураторы Киева, по словам Захаровой, «с маниакальным неистовством не прекращают толкать своих киевских марионеток к продолжению безумной и самоубийственной авантюры ВСУ в Курской области».

Захарова также привела в пример несколько высказываний западных политиков. Так, она обратила внимание на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля о том, что снятие ограничений на использование возможностей поставленного оружия якобы приведет к укреплению обороны Украины, спасению жизней и продвижению миротворческих усилий. Еще более агрессивней, по словам официального представителя МИД РФ, высказалась заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она заявила, что подход Вашингтона позволяет Украине совершать контрудары «для защиты от российских атак из приграничных регионов, которые включают Курск и Сумы».

«Теперь же глава оборонного ведомства США якобы намерен обсудить с украинской стороной, планируют ли ВСУ удерживать, как это было сформулировано, территорию Курской области. Западный официоз буквально все извратил. По сути, договорился до того, что нанесение ВСУ террористических ударов по России, то есть военная агрессия, террор, якобы будут способствовать достижению мира», — заявила дипломат.

По словам Захаровой, все эти заявления представляют собой оправдание и поощрение преступлений Киева, что и является спонсированием терроризма.