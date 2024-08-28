Памфилова рассказала о проценте отказов в регистрации на выборах

Процент отказов в регистрации кандидатов на предстоящих выборах разного уровня не превышает статистической погрешности, но распределены такие случаи по регионам неравномерно.

Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова на заседании комиссии.

"Что касается отказов в регистрации выборов, то еще на позапрошлом заседании мы эту тему поднимали. У нас довольно маленький процент отказов, всего 3%, хотя в прошлом году бы еще меньше - 1,5%. Но и то, и другое практически в пределах статистической погрешности", - сказала она, уточнив, что это средний показатель по стране.

Глава ЦИК в связи с этим поблагодарила политические партии за то, что они тщательно подготовили документы для регистрации своих кандидатов. При этом процент отказов среди самовыдвиженцев выше. Памфилова допустила, что для оказания им поддержки ЦИК разработает "специальный цифровой сервис". Помимо этого, "большую разъяснительную работу" провели избиркомы, в том числе организовав обучающие семинары и встречи с представителями партий и кандидатами для разъяснения им норм избирательного законодательства.