Песков высказался о возможности переговоров с Украиной

В настоящий момент предпосылок к переговорам с украинской стороной нет, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что Россия добьется всех поставленных целей спецоперации, передает ТАСС.

«В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров (с Украиной. — NEWS.ru) нет», — подчеркнул Песков.

Ранее бывший премьер-министр России Сергей Степашин сказал, что переговоры с Украиной исключаются. По его словам, Москву может устроить только капитуляция Киева, особенно после событий в Курской области.

Также зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что переговоры с Украиной стали невозможными после нападения ВСУ на Курскую область. Он добавил, что «досужая болтовня посредников» прекращена и все это понимают, но не говорят вслух.

Президент России Владимир Путин тоже усомнился в возможности говорить о мире с Киевом после событий в Курской области. Он указал, что о переговорах с людьми, которые наносят удары по мирному населению, не может идти и речи.

Стало известно, что Индия согласилась передавать послания между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Как отмечается, индийский премьер Нарендра Моди при этом не стал бы выступать с посреднической миссией в конфликте.