Атака Вооруженных сил Украины на Курскую область обостряет обстановку до предела и вполне понятны опасения кандидата на пост президента США Дональд Трамп по поводу новой мировой войны. Об этом заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

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Вооруженные силы Украины перешли госграницу РФ 6 августа, взяв под контроль ряд населенных пунктов. Российские войска остановили противника. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 6 по 24 августа потери ВСУ в Курской области составили свыше 5,5 тыс. военнослужащих, 71 танк, 30 БМП, 57 БТР, 372 ББМ. На фоне этого кандидат на пост президента США Дональд Трамп высказал мнение, что атака на Курскую область может спровоцировать начало третьей мировой войны.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал понятными опасения Дональда Трампа по поводу угрозы новой мировой войны, так как «многие страны так называемого коллективного Запада по уши залезли в этот конфликт».

«Такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность. Поэтому повод для обеспокоенности есть. И в этом случае к таким алармистским заявлениям можно с пониманием относиться», - пояснил он.

Накануне директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин исключил переговоры с Украиной в текущих условиях. Он подчеркнул, что после «террористической авантюры Украины» в Курской области недопустимо вести какие-либо переговоры с Киевом.