В Кремле рассказали о деталях разговора Путина и Алиева

Президент РФ Владимир Путин подтвердил готовность России помогать переговорам Баку и Еревана. Как сообщается на сайте Кремля, об этом Путин заявил в телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В ходе беседы Путин и Алиев выразили удовлетворение итогами недавнего визита президента РФ в Азербайджан. Они отметили, что реализация договоренностей, достигнутых на встрече, укрепит союзнические отношения двух стран.

Путин и Алиев продолжили обсуждение «различных аспектов ситуации в Закавказье», в том числе подготовку мирного договора Азербайджана и Армении, а также делимитации и демаркации границы. Также обсуждалась разблокировка транспортных коммуникаций между странами.

«С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений», - сообщили в Кремле.

В начале прошлой недели Путин и Алиев провели в Азербайджане переговоры. Президенты обсуждали двусторонние и региональные вопросы, включая мирное соглашение Баку и Еревана по Нагорному Карабаху.

После встречи Путин заявил, что Алиев нацелен на полное урегулирование ситуации в Карабахе. Президент РФ отмечал, что сообщит об итогах переговоров премьеру Армении Николу Пашиняну.